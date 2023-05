Im Rahmen des bundesweiten „Tages der Logistik“ luden die IHK für Oberfranken Bayreuth und die Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim gemeinsam mit Rewe zu einem Branchentreff im Rewe-Zentrallager in Buttenheim ein.

Christoph Tripp, Professor für Distributionslogistik und Handelslogistik an der Technischen Hochschule Nürnberg, ging in seinem Vortrag auf aktuelle Trends in der Handelslogistik ein. Diese werde individueller, nachhaltiger, dezentraler und datenbasierter. Handelslogistiker müssten zudem ökologische und soziale Nachhaltigkeit als wesentlichen Wettbewerbsfaktor begreifen.

Tägliche Frische der Artikel, Nachhaltigkeit in der Logistik und kurze Lieferzeiten seien auch für Rewe wichtige Themen.

Nachhaltige Entwicklungen

Nachhaltigkeit spielt auch in der Personalentwicklung eine große Rolle, erläuterte Corinna Trier, Leiterin des Kompetenz-Centers Rewe Süd. „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir legen nicht nur Wert auf die Nachwuchsgewinnung, sondern auch auf die Bindung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das Unternehmen. Auszubildende erhalten zudem eine Übernahmegarantie“, so Trier. Derzeit werden in der Region Süd rund 1200 Auszubildende in verschiedenen Berufen ausgebildet, rund 650 werden jährlich neu eingestellt.

Weniger Bürokratie

IHK-Präsident Dr. Michael Waasner machte zudem deutlich, dass Wirtschaft und Handel mehr pragmatische Lösungen und Erleichterungen brauchen, beispielsweise bei der Anwerbung von Fachkräften und Fahrern aus dem Ausland. „Bundesweit fehlen mehrere 10.000 Fahrerinnen und Fahrer“, so Waasner .

Mit dem Branchentreff im Rahmen des „Tages der Logistik“ wolle die Wirtschaftsregion Bamberg-Forchheim dazu beitragen, die öffentliche Wahrnehmung der für Deutschland zentralen Logistikbranche zu stärken, so Patricia Leistner, Geschäftsführerin des Regionalmanagements der Wirtschaftsregion . red