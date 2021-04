Seit einiger Zeit wird im Landkreis Bamberg nicht mehr nur im Bamberger Impfzentrum gegen den Covid-19-Erreger immunisiert. In Ebrach, Schlüsselfeld, Burgebrach, Heiligenstadt und Hirschaid wurde bereits dezentral geimpft .

Auch in der Verwaltungsgesellschaft Baunach ( Baunach , Reckendorf, Lauter und Gerach) konnte nun ein Impfangebot an Bürger über 80 Jahren unterbreitet werden. Der Appell: Wer noch keine Impfung erhalten hat oder auf der Warteliste für einen Impftermin steht, kann sich für eine Immunisierung in der eigenen Kommune anmelden. Die Vorteile: eine kürzere Anfahrt, eine schnellere Terminvergabe.

In der Grund- und Mittelschule Baunach wurde nun der Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer verabreicht. Die Termine werden in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum Bamberg angeboten. Zum Helferteam zählten Ärzte, Arzthelferinnen sowie Verwaltungsmitarbeiter. Der Gemeinschaftsvorsitzende der VG Baunach , Tobias Roppelt, dankte jetzt allen Beteiligten: "Die Dankbarkeit der Bürgerinnen und Bürger hat gezeigt, dass sich die Arbeit und der Aufwand gelohnt hat."

Auch Landrat Johann Kalb machte sich ein Bild vom laufenden Betrieb im sechsten dezentralen Impfzentrum des Kreises: "In Baunach wird professionelle Arbeit geleistet", so der Landrat.

Gestartet wurde das Prozedere in der Pausenhalle der Mittelschule mit Anmeldung und Fiebermessen. Vor der Impfung in den Klassenzimmern führten die Ärzte mit den Senioren Aufklärungsgespräche. Anschließend folgte der kleine Piks mit der hoffentlich großen Wirkung.

Die nächste Impfaktion für die Zweitimpfung in der Grund- und Mittelschule Baunach ist für den 12. Mai angesetzt. Es erfolgt hierzu wieder eine schriftliche Einladung mit Terminierung. red