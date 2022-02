Gemeinsames Kochen und Essen verbindet, es baut Brücken zwischen Menschen und fördert einen außergewöhnlichen Austausch von Informationen und Kultur. Deshalb organisiert das interkulturelle Malteser-Frauenteam „Meet & Greet“ in Bamberg am Freitag, 4. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr einen syrischen Kochabend – und zwar per Videochat. Auf dem Speiseplan steht Safarjaliyeh (gekochte Quitte mit Fleisch und Sumach-Gewürz).

Nach dem gemeinsamen Kochen essen alle Teilnehmer zusammen am Bildschirm. Per Anmeldung bekommen die Teilnehmenden die Zutatenliste und die Zugangsdaten. Um Anmeldung bei Ehrenamtskoordinator Samer Rahhal unter Telefon 0951/91780108, mobil: 0151/52150300 oder per E-Mail Samer.Rahhal@malteser.org wird gebeten. red