Vom 22. bis 27. Juli zeigt das Lichtspielkino in Kooperation mit „Mosaico italiano“ Bamberg neue anspruchsvolle italienische Produktionen: Filme , die in ihrem Heimatland bereits erfolgreich gestartet sind, an Festivals teilgenommen und Preise gewonnen haben. Alle Filme werden im italienischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt. Die Festivaleröffnung mit dem Verein „Mosaico italiano“ findet heute ab 18.15 Uhr statt. Ab 18.40 Uhr wird der Film „Il colpo del cane – Hundealarm“ gezeigt. Weitere Informationen unter www.lichtspielkino.de. red