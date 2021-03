2021 könnte "das" Jahr für Mehrweg in Bamberg werden. Denn viele haben die gestiegenen Mengen Verpackungsmüll satt und wollen dem Übel mit nachhaltigen Lösungen begegnen. Mit Mehrwegsystemen für Getränke und Lebensmittel lassen sich dabei Umwelt und Kasse schonen. Zahlreiche Gastronomien steigen daher aktuell auf einheitliche Mehrwegsysteme um. Mehr Informationen zu den Anbietern sowie aktuellen und künftigen Rahmenbedingungen erhalten Gastronomien bei der heute online stattfindenden Mehrwegkonferenz der Bamberger Gruppe "Pfand in Hand" von Gaia Protection und Transition sowie Andreas Eichenseher, Mitbegründer des Bambechers. Dabei werden unter anderem auch die Ergebnisse einer Umfrage der Gruppe "Pfand in Hand" zum Thema "Einfluss von Mehrwegangeboten für das To-go-Kaufverhalten" präsentiert.

Um den unterschiedlichen Gastronomien eine Teilnahme zu ermöglichen, findet die Veranstaltung am heutigen Dienstag zu zwei Uhrzeiten über die Software "Zoom" statt. Der Einwahllink für die Veranstaltung um 15 Uhr lautet https://bit.ly/3c9sMcG.

Im Fokus stehen zum einen das Mehrwegsystem von recup bzw. rebowl (für Getränke und Essen). Darüber hinaus wird auch das Mehrwegsystem vytal vorgestellt. In der Veranstaltung um 19.30 Uhr werden sowohl Unternehmensvertreter beider Anbieter als auch Zweiter Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, für Fragen zur Verfügung stehen. red