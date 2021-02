Mit der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag Ende November wurden die Mittel für den Neubau des Bamberger Zollstandortes an der Gutenbergstraße bestätigt. Der Bamberger Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz ( SPD ) erklärte, dass fortan Mittel in Höhe von 14,7 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Bereits im vergangenen Jahr wurde dem SPD-Haushaltspolitiker vom Bundesfinanzminister Olaf Scholz die Unterstützung durch das zuständige Finanzministerium zugesagt. Schwarz wertet den Beschluss in der Mitteilung als wichtiges Signal an die Bamberger Zöllner. "Die Räumlichkeiten am aktuellen Standort sind nicht länger tragbar. Mit dem Beschluss durch das Haushaltsgesetz 2021 sichern wir die Zukunft des Zolls in Bamberg und stärken darüber hinaus unseren Zöllnern den Rücken."

Mit dem Neubau an der Gutenbergstraße wird der Zoll in Bamberg gebündelt. Damit müssen auch Schwerlasttransporter für Zollangelegenheiten nicht mehr durch die Bamberger Innenstadt fahren. "Wir sorgen damit ganz nebenbei auch für eine spürbare Verkehrsentlastung in Bambergs Innenstadt . Das bedeutet weniger Lärm für die Anwohner und eine Entlastung für die Umwelt in der Stadt", so Schwarz abschließend. red