Die klingenden Früchte detektivischer Arbeit tischt auf Einladung der Musica Canterey Bamberg das tschechische Barockensemble „Hof-Musici“ aus Ceský Krumlov (Krumau) an diesem Samstag, 17. Juni, im Refektorium des Klosters Michelsberg um 20 Uhr auf. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, längst vergessene Schätze in Bibliotheken und Archiven zu heben, die dort in Drucken der Entstehungszeit oder nur in Handschriften seit Jahrhunderten schlummern.

In Bamberg präsentiert das sechsköpfige Solistenensemble geistliche und moralische Solokantaten in italienischer Sprache, die erst jüngst in Bibliotheken Venedigs, Roms, Neapels und Wiens gefunden und nun neu für die Aufführung eingerichtet wurden. Fernab liturgischer Zweckmusik ergründen zwei Soprane, ein Bass, Barockcello, Laute und Cembalo in schöner Verbindung von Geist und Gefühl menschliche und spirituelle Grundfragen, die immer aktuell bleiben.

Den idealen Barock-Rahmen für das Konzert bietet das klangliebende Refektorium des Klosters Michelsberg (Eingang ca. 30 Meter links von der Kirche). Karten gibt es im Vorverkauf beim BVD Kartenservice und an der Abendkasse. red