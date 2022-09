Ausgezeichnete Filme von Regisseurinnen mit Frauen in den Hauptrollen zeigt das sechste FrauenFilmFestival. Es findet in der Woche vom 25. September bis 3. Oktober im Lichtspiel Kino&Café Bamberg in der Untere Königstraße 34 statt.

Immer noch gelangen viel zu wenige Filme von Frauen in die Kinos. Um den Werken von Filmemacherinnen mehr Sichtbarkeit zu verleihen, laden die Veranstalterinnen auch in diesem Jahr zu sieben ganz unterschiedlichen Filmen ins Lichtspiel-Kino ein.

Eines haben alle Filme aber gemeinsam: Frauen nehmen den Kampf auf gegen die Widrigkeiten ihres Lebens, finden Verbündete und entwickeln Stärke. Die Filme „Frau im Dunkeln“, „Vatersland“, „ Alice Schwarzer “, „Eine total normale Familie“, „ Töchter “, „Ivie wie Ivie“ und „Meine Stunden mit Leo“ stehen in diesem Jahr auf dem Programm.

Das Festival beginnt mit Kaffee, Sekt, Hörnchen und dem oscarnominierten Film „Frau im Dunkeln“ am Sonntag, 25. Oktober, um 12 Uhr. Großes Erinnerungskino über das Trauma einer ganzen Generation verspricht „Vatersland“, bei der zweiten Vorstellung am 28. September um 18.40 Uhr mit anschließendem Online-Regiegespräch.

Der Kinodokumentarfilm „ Alice Schwarzer “ läuft am 26. September, 18.40 Uhr, in der Bamberg-Premiere.

„Eine total normale Familie“ zeichnet das Porträt einer Familie, die sich für eine gemeinsame Zukunft von ihren hetero-normativen Vorstellungen lösen muss. Das Roadmovie „ Töchter “ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Lucy Fricke, die aktuell Stipendiatin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia ist.

Die Themen Selbstfindung in Diversität rückt „Ivie wie Ivie“ in den Mittelpunkt.

Zum Abschluss der Frauen-Film-Woche können sich die Besucherinnen und Besucher am Montag, 3. Oktober, um 17 Uhr auf die Komödie „Meine Stunden mit Leo“ mit Sektem-pfang (auch alkoholfrei) freuen.

Der Eintritt beträgt 7,50 Euro (ermäßigt 6 Euro). Weitere Informationen unter lichtspielkino.de/festival/6-frauen-filmfestival-bamberg-event. red