Bildungsausflüge stellen künftig ein jährliches Angebot des Förderkreises Bienenleben Bamberg (FKBB) für Mitglieder wie Gäste dar.

Am Samstag, 1. Oktober, sind alle Natur- und Bildungshungrigen eingeladen, sich ab Bamberg über den Klostergarten Ebrach ins Steigerwaldzentrum (Nachhaltigkeitszentrum) nach Handthal fahren zu lassen und nach einem gemeinsamen Mittagessen den Baumwipfelpfad zu besuchen.

Kurzweilige Hintergrundinformationen zu Bienen und der Waldimkerei von Reinhold Burger und Ilona Munique vom FKBB sowie zu Vögeln des Steigerwaldes von Andreas Märtlbauer des Landesbunds für Vogelschutz ergänzen die Exkursion.

Alternativen Alt und Jung

Statt einer Turmbesteigung ermöglichen optionale Alternativen, dass sowohl Mobilitätseingeschränkte wie auch Ältere und Kinder einen fröhlichen Herbsttag erleben dürfen.

Abfahrt des Busses ist um 9 Uhr an der Promenadenstraße gegenüber dem Hotel Central. Weitere Zustiege sind ab 9.10 Uhr an den Bushaltestellen Hohes Kreuz (Aral-Tankstelle) sowie um 9.15 Uhr am Park&Ride Fuchsenwiese möglich. Die Rückkehr ist für 17 Uhr geplant. Eine Anmeldung wird bis 23. September erbeten. Weitere Infos unter der Rufnummer 0951/3094539 bei Ilona Munique oder per E-Mail an hallo@fkbb-ev.de oder unter bienen-leben-in-bamberg.de/aktivitaeten-und-termine. red