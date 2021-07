Die Mitglieder des Finanzsenates sowie des Konversions- und Sicherheitssenates halten am Dienstag, 27. Juli, ab 15.30 Uhr im Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle eine öffentliche Sitzung zur Errichtung einer Parkpalette auf dem Lagarde-Areal. Ab 16 Uhr tagen dann die Mitglieder des Finanzsenates und beraten über die Auswirkungen der aktuellen Pandemie auf aktuelle Baumaßnahmen , die Generalsanierung des Fuchsparkstadions, die Fassadensanierung der Luitpoldschule sowie das infektionsschutzgerechte Lüften in Schulen. Am Mittwoch, 28. Juli, hält der Stadtrat ab 14.30 Uhr ebenfalls im Hegelsaal seine letzte öffentliche Sitzung vor der Sommerpause. Auf der Tagesordnung steht u. a. der Monatsbericht zur Covid-19-Pandemie . red