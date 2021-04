In den frühen Morgenstunden des Mittwochs zwischen 1.30 und 2.30 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Apotheke am Heinrichsdamm verschafft. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts. Die beiden Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.

Beim Linksabbiegen

hat es gekracht

Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend. Gegen 21.45 Uhr befuhr die 42-Jährige mit ihrem Renault den Berliner Ring und wollte nach links in die Memmelsdorfer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden 55-Jährigen BMW-Fahrer, es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf geschätzte 25 000 Euro. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Ruhestörer zeigt

sich uneinsichtig

Am Donnerstag gegen 1 Uhr wurde die Polizei wegen Ruhestörung in die Straße Am Werkkanal gerufen. Aus einer Wohnung drang laute Musik. Darauf angesprochen zeigte sich der 26-jährige Wohnungseigentümer vollkommen uneinsichtig. Der Mann war nicht bereit, die Musik leiser zu stellen. Nach einigem Hin und Her stellten die Beamten die Musikbox sicher, um eine weitere Ruhestörung zu verhindern. pol