Rund 250 Besucher waren am Freitagabend im Kulturboden in Hallstadt bei der Benefizveranstaltung für die Menschen in der Ukraine dabei und kamen in den Genuss eines der ersten Konzerte nach zwei Jahren Pandemie. Die Stimmung war gelöst, wobei alle Beteiligten in Gedanken bei den Betroffenen waren. „Es ist schön, mit der Teilnahme an einem Konzert etwas Gutes für unsere europäischen Nachbarn und Freunde zu tun“, so eine Besucherin des Konzerts.

„Trotz der kurzen Vorbereitungszeit können wir mit Stolz sagen, dass das Benefizkonzert ein voller Erfolg war. Ich danke den über 200 freiwilligen Helfern unseres Vereins für ihr Engagement“, so Khrystyna Pavliukh, die Initiatorin des Vereins Bamberg: UA e.V. „Und natürlich geht mein Dank auch an unsere Sponsoren und die Bands , ohne deren Unterstützung das gar nicht möglich gewesen wäre.“

Durch den Abend führten die Bands und Solokünstler Bambägga, Flávio Martins & Clueless, Lucky and the Heartbreakers, Maike May, Ramrods, Tigatoe, Tony Bullock, Two in Tune und Zweilight.

Wilfried Kämper, Vorstand vom Wirtschaftsclub Bamberg e.V., betonte: „Neben der humanitären Katastrophe kriegen wir allmählich auch die wirtschaftlichen Folgen zu spüren. Für uns steht fest, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Veranstaltungen immer wieder im Zeichen der Ukrainekrise stehen werden.“

Der Erlös des Abends von 5000 Euro geht komplett an den Verein Bamberg: UA e.V. „Wir werden das Geld vor allem für die Anschaffung von Krankenwagen verwenden“, so Khrystyna Pavliukh. Der Verein wurde bereits 2017 von ukrainischen Studierenden aus Bamberg gegründet.

Neben dem Schicken von Transportern mit Hilfspaketen und Ausrüstung helfen auch Veranstaltungen wie dieses Benefizkonzert , Spenden zu sammeln.

In den Städten Bamberg und Nürnberg baut der Verein große Sammelstellen für medizinische Produkte und dringend benötigte Ausrüstung auf. Weiterführende Informationen dazu gibt es unter www.bamberg-ua.de red