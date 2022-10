Die Ebrachtaler Musikanten laden wieder zu ihren Jahreskonzerten am Samstag, 29. Oktober, um 19 Uhr und am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr ein. Die Konzerte finden in der Steigerwaldhalle, Bamberger Str. 40, in Burgebrach statt. Der Einlass in den Saal beginnt jeweils 45 Minuten vorher.

An beiden Abenden spielen vier Orchester der Ebrachtaler, nämlich die Juniorbläser und das Nachwuchsorchester unter der Leitung von Nina Brunner und Juliane Wellein, sowie das große Blasorchester unter Dirigent Florian Unkauf und die Spätzünder mit Ihrem Dirigenten Markus Müller. Die Orchester haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Vom ARD-Tatort geht es bis zur West Side Story. Als weiteres Highlight wartet ein Beatles-Klassiker in einer vom japanischen Komponisten und Arrangeur Toshio Mashima bearbeiteten Version.

Karten für die Konzerte sind im Vorverkauf für 8 Euro (ermäßigt 5 Euro) bei allen Musikerinnen und Musikern der Ebrachtaler sowie in den Burgebracher Banken erhältlich. Die Eintrittspreise an der Abendkasse betragen für Erwachsene 10 Euro und ermäßigte 5 Euro. Ermäßigte Karten erhalten Kinder 6-16 Jahre, Ehrenamtskarteninhaber und Studenten. Weitere Infos unter ebrachtaler.de. red