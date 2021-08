Die Bamberger Event-Firma Teamwärts hat in Zusammenarbeit mit dem Flussparadies Franken und der Tourist-Information Bamberg eine digitale Stadtführung entwickelt, die es Neugierigen ermöglicht, den Flusspfad Bamberg mit seinen informativen Stopps entlang der Regnitz mit dem Smartphone oder Tablet selbst zu entdecken und so eine Stadtführung zu erleben. Darüber informiert jetzt das Landratsamt.

Der Flusspfad enthält 23 Schautafeln, entlang derer individuell Bamberger Geschichte erwandert werden kann. Die Zeitreise startet an der Tourist-Information und führt entlang der Regnitz beispielsweise am Alten Rathaus über Klein Venedig oder an der eindrucksvollen Villa Concordia vorbei.

Da das Tempo selbst bestimmt werden kann, eignet sich die Stadtführung perfekt als Ferien- oder Wochenendaktivität mit der Familie, in der Freundesgruppe oder auch alleine. Als Spaziergang ist der Rundweg mit insgesamt 4,4 Kilometern am Stück in 2,5 bis 3 Stunden gut zu meistern.

Mit der digitalen Karte findet man leicht zur nächsten Station sowie auch zum nächsten WC und auch Einkehrmöglichkeiten sind gelistet. Die Tour ist ohne Steigungen und für Kinderwagen geeignet. Die Führung ist aktuell auf Deutsch und bald auch auf Englisch verfügbar.

Bis Ende August läuft noch die kostenfreie Testphase. Am Endpunkt der digitalen Tour befindet sich daher ein Fragebogen, über den Rückmeldungen zur Benutzung erwünscht sind. Wer den Flusspfad Bamberg digital erleben will, kann auf der Website teamwaerts.net/touristen-touren den QR-Code scannen. Zur Nutzung muss die App Espoto auf dem Gerät installiert werden. Dort ist auch ein Video zu finden, das Download und Bedienung der App erklärt und erleichtert. red