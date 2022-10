Der Chor der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer Schlüsselfeld lädt zu seinem nächsten Konzert am kommenden Sonntag, 30. Oktober, um 17 Uhr in der Zehntscheune in Schlüsselfeld ein.

Auf dem Programm steht die Petite Messe solennelle von Gioachino Rossini . Der verspielte Titel, der sowohl auf eine Missa brevis als auch eine Missa solemnis hindeutet, zeigt bereits Rossinis großen Esprit, der sich auch musikalisch durch das ganze Werk zieht. Die Messe ist eines der wenigen geistlichen Werke des Komponisten und wird gerne als Krönung seines Spätwerks betrachtet.

Der Chor ist intensiv darauf vorbereitet, die Freude an dieser Musik weiterzugeben, und freut sich auf ein besonderes Konzert , das entsprechend der Originalversion des Stückes in einer sehr speziellen kammermusikalischen und farbenreichen Besetzung dargeboten wird. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden zur Unterstützung der Arbeit des Chores sind herzlich willkommen. red