Nachdem ein Mercedes-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der A 70 auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor einer Brücke heruntergebremst hatte, wurde er von einem nachfolgenden Lkw mit Anhänger überholt. Der Fahrer des Lkw-Gespanns verschätzte sich jedoch beim Wiedereinscheren nach rechts und streifte den Mercedes mit seinem Anhänger am vorderen linken Kotflügel. Obwohl dabei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und konnte erst auf der A 73 am Parkplatz Regnitztal von einer Streife der Autobahnpolizei Bamberg angehalten werden. Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden aufgenommen.