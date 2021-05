Ein am Kreuz Bamberg von der A 73 auf die A 70 in Richtung Schweinfurt einfahrender Lkw und ein weiterer Lastwagen , der auf der Hauptfahrbahn in gleiche Richtung fuhr, kamen sich am Mittwochvormittag zu nahe, so dass bei einem Brummi der Außenspiegel beschädigt wurde. Beide Fahrer behaupten, dass der jeweils andere von seinem Fahrstreifen abgekommen sei und den Verkehrsunfall verursacht habe.