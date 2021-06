Ihre Goldene Hochzeit konnten jetzt Ingeborg und Oskar Haderlein feiern. Kennengelernt haben sich die beiden 1967 beim Tanz im Saal der Brauerei Wagner in Kemmern. Die kirchliche Trauung fand in der Pfarrkirche St. Leonhard in Breitengüßbach statt.

Ingeborg Haderlein, geb. Hümmer kam 1951 in Breitengüßbach als Brauerstochter zur Welt. Sie hat schon von Kindheit an in der elterlichen Brauerei und Gastwirtschaft mitgeholfen und Gäste bedient. Oskar Haderlein, geboren 1947 in Rattelsdorf, wuchs in der elterlichen Metzgerei in Rattelsdorf auf. Von Beruf wurde er Metzger und Metzgermeister.

Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, zwei Enkelkinder, und zwei weitere Enkelkinder brachte der Schwiegersohn mit, sie wurden angenommen wie die eigenen.

Im Juli 1972 eröffneten Inge und Oskar Haderlein die damalige Pension – Gasthaus Vierjahreszeiten und bauten sie im Laufe der Jahre immer weiter aus. Im Eröffnungsjahr kam auch Tochter Conny zur Welt. Heute führen sie gemeinsam mit ihr das Hotel , und Enkeltochter Franziska beginnt im Herbst eine Ausbildung zur Hotelfachfrau. Lange Jahre waren sie auch die Vereinswirte vom TSV Breitengüßbach , mit dem sie immer noch verbunden sind.

Als singende Wirtin bekannt

Im Jahr 1994 wurde Inge als singende Wirtin in Funk und TV bekannt und reiste für viele Auftritte quer durch Deutschland. Sie singt auch heute noch gerne für ihre Gäste und Oskar unterhält diese musikalisch mit seiner Drehorgel.

Erste Bürgermeisterin Sigrid Reinfelder überbrachte seitens der Gemeinde Breitengüßbach Glückwünsche und Geschenke im Hotelgarten. red