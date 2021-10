Im Kreis von Familienangehörigen , Verwandten und Bekannten sowie Vereinsvertretern feierte am 22. Oktober der frühere Bankkaufmann Elmar Dümlein aus Schwürbitz seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar war viele Jahre als Bankkaufmann im Bereich der Raiffeisenbank Obermain Nord eG (zuletzt als Geschäftsführer ) tätig. Er war insgesamt 43 Jahre in der Raiffeisenbank-Organisation beschäftigt, davon 16 Jahre als geschäftsführendes Vorstandsmitglied bei der damaligen Raiffeisenbank Schwarzach eG und nach der Fusion als Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Obermain Nord eG. Ebenso versah Elmar Dümlein ehrenamtlich in der Pfarrei Herz-Jesu den Posten des Kirchenpflegers.

Neben Erstem Bürgermeister Jochen Weber gratulierte die Pfarrei Herz-Jesu Schwürbitz durch Kirchenpfleger Stefan Fleischmann und Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Horst Habermann sowie Thomas Siebenaller, Vorstandsvorsitzender von der Raiffeisenbank Obermain Nord eG. Ebenso fanden sich Vereinsabordnungen mit Funktionären ein: Turnverein Schwürbitz , FC Schwürbitz , Radfahrverein Concordia Schwürbitz , Blaskapelle Schwürbitz , Obst- und Gartenbauverein Schwürbitz , CSU-Ortsverband Schwürbitz , Freiwillige Feuerwehr Schwürbitz , Freiwillige Feuerwehr Schwarzach , VdK-Ortsverein Schwürbitz , KAB Schwürbitz-Neuensee.

Die Blaskapelle Schwürbitz spielte zum Geburtstag ein „Ständerla“. hh