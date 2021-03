Das traditionelle STWB Brose Bamberg Feriencamp soll in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen in den Pfingstferien vom 31. Mai bis zum 4. Juni stattfinden. Anmeldungen sind ab sofort über die Webseite der Stadtwerke Bamberg möglich.

Zum elften Mal wollen die Stadtwerke Bamberg und Brose Bamberg e.V. berufstätigen Eltern eine professionelle Ferienbetreuung bieten - ob sie stattfinden kann, ist maßgeblich vom Verlauf der Corona-Pandemie abhängig. "Mit der Verlegung in die Pfingstferien wollen wir Zeit gewinnen - und haben zudem die Möglichkeit, mit den Kindern bei frühlingshaften Temperaturen noch mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen", sagt Campleiter Sebastian Böhnlein, der beim neunmaligen Deutschen Meister für Schul- und Breitensport und für Soziales verantwortlich ist.

Neuer Austragungsort

Neu ist auch der Austragungsort: Weil die Brose-Arena zum Impfzentrum umfunktioniert wurde, findet das Camp in diesem Jahr ausnahmsweise in der Baskidhall in der Kornstraße statt. Böhnlein: "Wir hoffen, dass das Camp in den Pfingstferien ohne Einschränkungen durchgeführt werden kann. Denn, auch das ist und bleibt klar: Die Gesundheit aller steht an erster Stelle und hat höchste Priorität. Daher behalten wir uns auch eine Absage des Camps vor, sollten die Rahmenbedingungen eine gefahrlose Durchführung nicht ermöglichen."

Am geplanten Feriencamp vom 31. Mai bis zum 4. Juni 2021 können 40 Kinder zwischen sieben und 14 Jahren teilnehmen. Vorkenntnisse oder bestimmte Leistungsvoraussetzungen sind nicht nötig: "Teilnehmen kann, wer Spaß am Sport und am Basketball hat", sagt Böhnlein. Die Eltern können sich dank der guten Ausbildung und langjährigen Erfahrung der Brose-Bamberg-Jugendtrainer auf eine professionelle Betreuung ihrer Kinder verlassen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke .

Alle weiteren Infos gibt es unter www.stadtwerke-bamberg.de/feriencamp. red