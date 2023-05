Das Leben einer Bienenkönigin unter Laborbedingungen kann bis zu fünf Jahre währen. Doppelt so lange fliegt nun schon die „Bamberger Schulbiene“. Sie durfte am 17. Mai ihren zehnten Geburtstag feiern.

Ihre Flügel tragen noch, und Tragweite soll auch das anlassbedingte Jubiläumsgeschenk haben, geht es nach der Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de. Alle zweiten Klassenstufen erhalten anlassbedingt ein Buch pro Schulkind für den dauerhaften Einsatz in den Bamberger Grundschulen. Es kann jederzeit im Schulunterricht miteinander gelesen werden. Eine Ausleihe an andere Klassenstufen ist ebenso denkbar. In dem aus der beliebten Lesemaus-Reihe stammenden Band „Ich hab’ einen Freund, der ist Imker “ erklärt der Imker Christian dem Mädchen Lena in einfacher Sprache und bunten Zeichnungen die Biologie der Honigbiene sowie imkerliche Tätigkeiten.

Die 610 Bücher wurden von der Hainschule, an der vor zehn Jahren einer der ersten Schulbienenbesuche stattfand, stellvertretend für alle 13 Grundschulen Bambergs entgegengenommen. Zur Übergabe fanden sich neben Rektorin Jasmin Kremer, Konrektorin Martina Steinert und dem Schulamtsdirektor Thomas Kohl auch der Buchhändler Thomas Heilmann sowie einige Kinder aus der zweiten Jahrgangsstufe ein. Die Anlieferung der Bücher an die einzelnen Grundschulen wird nach dem Ende der Pfingstferien vom Schulamt organisiert. Gefördert wurde die Aktion durch die Buchhandlung „Herr Heilmann – Gute Bücher“ und durch Bienenpatenschaften.

Die Schulen wurden in einem Begleitschreiben über die Möglichkeit informiert, einen Schulbienenunterricht zum Thema Bienen, Honig, Imkerei und Natur in der Bienen-InfoWabe im Erbapark im Rahmen der Kultur-Klassen der Stadt Bamberg zu buchen. red