Nach dreijähriger Pause konnte der Bürgerverein Stephansberg wieder in gewohnter Weise sein Stärkantrinken im Innenhof des Böttinger-hauses veranstalten.

Cornelia Pfister, Erste Vorsitzende, dankte den Eigentümern für die Gastfreundschaft sowie der Bläsergruppe unter Leitung von Gerd Weiß und allen helfenden Händen für ihren Beitrag zum Gelingen der Feierstunde.

Sie ermutigte die Gäste, mit Zuversicht und Optimismus in das Jahr 2023 zu blicken, wünschte Freude an all den guten Momenten sowie Kraft für die schwierigen Stunden. Sie machte deutlich, dass für ein gutes soziales Miteinander Respekt und Kommunikation sowie ehrenamtliches Engagement wichtig seien.

Spenden für Spielplatz

Auch der Bürgerverein sei auf mehr Nachwuchs angewiesen, damit sich die Verantwortlichen weiter so engagiert für die Vereinszwecke einsetzen können. Eingegangene Spenden in Höhe von 460 Euro werden zur Verbesserung des Spielplatzes in der Dr.-Thomas-Dehler-Straße verwendet. red