Am Samstag kam es gegen 13.50 Uhr zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein schwarzer VW Polo und ein schwarzer BMW X3 fuhren von Geisfeld kommend ins Stadtgebiet Bamberg ein. Hier wurde der Fahrer des BMW fast bis zum Stillstand ausgebremst. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von mindestens 5000 EUR. Der Fahrer des VW Polo flüchtete im Anschluss über die Armeestraße in Richtung Moosstraße. Die Polizei Bamberg sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/ 9129-210 zu melden.

Gleich mehrere Schockanrufe

Am Freitag kam es im Laufe des Tages zu mehreren Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte im Bamberger Stadtgebiet. Hierbei gaben die unbekannten Täter jeweils an, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Auch wenn die Täter keinen Erfolg hatten, weist die Polizei erneut auf die Gefahren sogenannter Schockanrufe hin. Insbesondere wenn telefonisch nach Geld oder Wertgegenständen gefragt wird, deutet es darauf hin, dass man es mit falschen Polizeibeamten zu tun hat.

Unfallverursacher

hatte Alkohol getrunken

Am Samstagabend gegen 20.40 Uhr kam es am Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall . Der Fahrer eines Audi Q3 übersah beim Abbiegevorgang ein entgegenkommendes Fahrzeug. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von circa 18.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab 1,04 Promille. Der Audifahrer musste seinen Führerschein abgeben. Zudem kommt eine Strafanzeige wegen Gefährdung im Straßenverkehr auf ihn zu.

Feier mit eher unschönem Ausgang

Am Freitagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Gaststätte im Bamberger Berggebiet. Hierbei stieß einer der beiden dem anderen beim Feiern in die Rippen, weshalb eine Zeugin den Vorfall dem Sicherheitsdienst meldete. Der leicht verletzte Mann reagierte gegenüber der Security in einer aufbrausenden Art, woraufhin diese ihn aus der Gaststätte verwiesen. Die eintreffende Streife kümmerte sich um den jungen Mann. Daraufhin trat dieser seinen Heimweg an. Den anderen der beiden Männer erwartet nun eine Anzeige wegen einer Körperverletzung.