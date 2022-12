Der „Hilfsfonds Region Bamberg “ als Zusammenschluss von 14 Serviceclubs der Bamberger Region hat den Erlös seines „15. Zauberhaften Sommerfestes “ auf dem Parkdeck des Staatl. Bauamtes anlässlich der Großveranstaltung „ Bamberg zaubert“ vor Weihnachten ausgeschüttet. Dabei wurden 4000 Euro an den engagierten Verein „Freund statt fremd“ gespendet.

Vieles nicht vom Staat gedeckt

„Wir möchten Flüchtlingsfamilien aus allen Ländern für eine schnellere Integrierung in unserer Gesellschaft unterstützen. Dazu dient die Spende, um einfache, aber nötige Alltagseinrichtungsgegenstände zu finanzieren“, so der Präsident des Hilfsfonds Lothar Philipp bei der Übergabe der Spende im Treff „Blaue Frieda“, den „Freund statt fremd“ in der Schützenstraße 2 a betreibt.

Doris Lüken-Klaßen und Regina Riehm von „Freund statt fremd“ freuten sich sehr über diese Unterstützung für Notwendigkeiten der Flüchtlingsfamilien, die nicht von den Sozialsystemen finanziert werden. red