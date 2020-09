Zur aktuellen Lage auf Lesbos und anlässlich der Mahnwache der Bamberger Seebrücke auf dem Maxplatz kommentiert Lisa Badum (Bündnis 90/Die Grünen), Abgeordnete für Bamberg und Forchheim und Mitglied der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe, in einer Pressemitteilung: "Die Situation in Moria auf Lesbos in Griechenland war schon lange katastrophal. Viel zu viele Menschen auf viel zu engem Raum, Corona ist ausgebrochen, jetzt noch die Feuerkatastrophe. Es kann jetzt niemand mehr wegschauen, wir müssen Geflüchtete aufnehmen. Die Bereitschaft der Menschen ist groß, das haben wir unter anderem an der Mahnwache der Seebrücke in Bamberg gesehen mit mehr als 100 Personen. Bamberg will und kann Geflüchtete aufnehmen. Aber wer verhindert es? Die Bundesregierung, die CSU, Herr Seehofer. Besonders auch unsere lokalen Abgeordneten der GroKo sind in der Pflicht, sich dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung ihrer humanitären Verantwortung in Europa endlich gerecht wird." red