Philipp Bauernschubert

Mit der Segnung des neuen Feuerwehrfahrzeugs und des sanierten Feuerwehrhauses in Theinfeld hat die Gemeinde Thundorf den Florianstag begangen.

Treffpunkt der drei Feuerwehren und der Ehrengäste war am Musikheim. Nach der Kirchenparade mit der Trachtenkapelle Theinfeld unter der Leitung von Oskar Bretscher fand ein Gottesdienst der Floriansjünger aus Thundorf, Theinfeld und Rothhausen in der Kirche „St. Matthias“ in Theinfeld statt. Im Anschluss setzte sich ein kleiner Festzug zum Feuerwehrhaus in Bewegung. Dort folgten die Segnungen durch Pfarrer Peter Rüb .

Unter anderem war eine Abordnung des Patenvereins aus Nüdlingen gekommen. Zweiter Kommandant Benedikt Markert überreichte einen Scheck in Höhe von 5000 Euro als Eigenleistung zur Beschaffung des Fahrzeuges an die Gemeinde.

Bürgermeisterin Judith Dekant versprach, dass die Gemeinde die Feuerwehren so gut als möglich unterstütze. „Dieses Engagement kann gar nicht genug gewürdigt werden“, so die Bürgermeisterin.

Stellvertretender Landrat Gotthard Schlereth erklärte die Bedeutung der Bedarfspläne im Landkreis. Kreisbrandinspektor Ronald Geis betonte, wie wichtig eine zeitgemäße Ausrüstung der Feuerwehr ist. Mit der Anschaffung des neuen TSF Fahrzeuges und dem Umbau des Feuerwehrhauses habe die Gemeinde gut investiert.

Zum Abschluss wurden aus den Wehren fünf langjährige aktive Floriansjünger geehrt. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Ehrenfried Mann aus Thundorf (Leistungsprüfung Gold), Dieter Geier aus Theinfeld (Leistungsprüfung Gold-Rot) und Benno Gock aus Rothhausen (Leistungsprüfung Gold-Rot) ausgezeichnet, für 25 Jahre aktiven Dienst Markus Röß und Dominik Englert (beide Rothhausen).