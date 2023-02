In der Vorstandssitzung der CSU-Seniorenunion wies der Vorsitzende , Siegfried Erhard , zunächst darauf hin, dass die Faschingsveranstaltung in Obererthal kurzfristig um eine Woche auf den 15. Februar verschoben werden musste. Ebenfalls im Gasthof „Zum Stern“ in Obererthal wird wenig später der bayerische Staatssekretär des Inneren, Sandro Kirchner , im Rahmen eines Fischessens am 3. März der Hauptreferent sein.

Nach einer Einführung in Planung, Funktion und Finanzierung des Projektes „Dein Haus 4.0“ durch die Sachgebietsleiterin Regionalmanagement Cordula Kuhlmann und Psychologe Johannes Ott hatten die Vorstandsmitglieder dann die Möglichkeit, dieses Gemeinschaftsprojekt des Landkreises und des Zentrums für Telemedizin Bad Kissingen am Berliner Platz sozusagen als erste Testgruppe in Augenschein zu nehmen. In einer Art Musterwohnung werden dort künftig für jedermann zugänglich Wohnassistenzsysteme gezeigt, die das selbstbestimmte Leben in den eigenen vier Wänden ermöglichen können. Am 23. April finden dann für die Mitglieder der Seniorenunion Führungen statt.

Für 9. Mai ist die Jahreshauptversammlung in Reith vorgesehen, in deren Verlauf auch das 20-jährige Jubiläum der CSU-Seniorenunion auf Kreisebene gewürdigt wird. Eine Mehrtagesfahrt findet vom 30. Mai bis 4. Juni statt und führt nach Tschechien. red