Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 20 Jahren ruft die SPD-Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar dazu auf, sich am Kreativwettbewerb für den „Otto-Wels-Preis für Demokratie 2023“ zu beteiligen.

„Wir suchen kreative Ideen, mit denen sich junge Menschen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Aufbruch in ein friedliches Europa auseinandersetzen“, sagt Sabine Dittmar . Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich, 78 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, kreativ mit dem Thema „Zusammenhalt für Demokratie und Frieden“ beschäftigen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete ist überzeugt: „Gerade in der heutigen Zeit tun wir gut daran, an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges zu erinnern. Es ist sehr wichtig, zu versöhnen und eine friedliche und positive Zukunft zu schaffen, ohne die Vergangenheit aus dem Blick zu verlieren.“

Mehrere Aufgaben zur Auswahl

Mit dem Otto-Wels-Preis für Demokratie zeichnet die SPD-Bundestagsfraktion junge Menschen mit kreativen Ideen aus, heißt es in der Pressemeldung der Politikerin weiter. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aus zwei verschiedenen Aufgabenstellungen und unterschiedlichen Darstellungsformen auswählen. Der Preis soll einen Beitrag dazu leisten, dass sich junge Menschen mit Erinnerungskultur und einem friedlichen Zusammenleben in Europa beschäftigen.

Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 20 Jahren. Sie können Einzel- oder Gruppenarbeiten einreichen. Die Ausschreibung und das Teilnahmeformular sind unter spdfraktion.de/ottowelspreis abrufbar. Einsendeschluss ist der 17. Februar.

Bereits zum achten Mal

Die Preisträgerinnen und Preisträger können zur Preisverleihung nach Berlin reisen. Zu gewinnen gibt es laut Pressemeldung zudem Geldpreise, die von den SPD-Bundestagsabgeordneten gestiftet werden. Die SPD-Bundestagsfraktion verleiht den „Otto-Wels-Preis“ 2023 bereits zum achten Mal. red