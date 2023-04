Schondra — Kreisbrandmeister Volker Hägerich ist seit drei Jahrzehnten als Ausbilder in den Feuerwehren des Landkreises Bad Kissingen tätig: „In den letzten 30 Jahren habe ich über 1000 junge Anwärterinnen und Anwärter für den Feuerwehrdienst ausbilden können. 2023 sind 29 Anwärterinnen und Anwärter aus den Marktgemeinden Schondra , Oberleichtersbach und Geroda dabei.“

Vier Wochen Unterricht

Sehr erfreulich sei, dass unter den 29 angehenden Feuerwehrleuten auch vier junge Damen die Ausbildung absolvieren und vor Ort in den Feuerwehren ihren Dienst leisten wollen.

Über vier Wochen fand der theoretische Unterricht mit praktischen Übungen an verschiedenen Standorten der Feuerwehren im Altlandkreis Bad Brückenau statt.

Dabei ist die modulare Truppmannausbildung in drei Module plus Erste Hilfe Lehrgang und Digitalfunkeinweisung aufgeteilt. Die angehenden Feuerwehrleute machen vier Wochen lang erste Erfahrungen in den heimischen Wehren mit der Handhabung von Lösch- und Rettungsgeräten, Schläuchen, Feuerwehrleinen sowie weiteren Geräten und Hilfsmitteln für den Ernstfall.

Begleitend dazu vermittelt Kreisbrandmeister Volker Hägerich in Schulungsvorträgen wichtiges Grundwissen: „Die angehenden Feuerwehranwärterinnen und -anwärter lernen, wie sie sich im Einsatz bei Gefahren verhalten und schützen sollen. Zudem wird technisches Wissen über Löschgeräte, technische Hilfeleistung und Rettungsmaßnahmen sowie Sicherheitswachen vermittelt“, erklärt der Kreisbrandmeister .

Die praktische und theoretische Prüfung am Ende der Truppmannausbildung fand Ende März bei der Feuerwehr Schondra statt. Alle 29 Anwärterinnen und Anwärter haben die Prüfung mit Erfolg bestanden. Beim Abschluss der Ausbildung baute Volker Hägerich noch ein Zusatzmodul zur Handhabung von Schaum zur Brandbekämpfung ein. Im praktischen Test konnte die Handhabung und Wirkung von Schaum als Löschstoff geübt und getestet werden.