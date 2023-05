Mit einer Wanderung zum Thema „Auf den Spuren der Ur-Pfarrei rund um Oberleichtersbach “ startet der Pastorale Raum Bad Brückenau am Sonntag, 18. Juni, sein neues Wanderprojekt. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Kirche in Oberleichtersbach .

Der vier Kilometer lange Weg wird mit historischen Geschichten, spannenden Sagen und spirituellen Impulsen gestaltet sein. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bistums Würzburg.

Drei Wanderungen geplant

Der Pastorale Raum Bad Brückenau wurde als Zusammenschluss der katholischen Pfarreiengemeinschaften im Altlandkreis Bad Brückenau Anfang letzten Jahres gegründet. Unter dem Motto „Über Stock und über Stein: Wandern im Pastoralen Raum Bad Brückenau“ lädt das Pastoralteam in diesem Sommer und Herbst zu drei Wanderungen ein.

Am Sonntag, 24. September, ist eine zwölf Kilometer lange Strecke vom Volkersberg nach Maria Ehrenberg geplant. Am Sonntag, 15. Oktober steht eine Familienwanderung mit vier Kilometern im Oberen Sinngrund auf dem Programm.

Anmeldung erbeten

Die Teilnahme ist kostenfrei und auch nur an einzelnen Terminen möglich. Eine Anmeldung unter Tel. 09741/ 23 33 oder per E-Mail an pfarrei.bad-brueckenau@bistumwuerzburg.de wird erbeten. „Wir freuen uns über jede und jeden, der mit uns unterwegs ist. Eingeladen sind alle wanderbegeisterten Menschen, egal ob sie zu unserem Pastoralen Raum gehören oder nicht“, erläutert Ralf Sauer, Koordinator des Pastoralen Raumes Bad Brückenau.

Ziel: Gemeinsam Orte erkunden

„Uns ist es wichtig, durch das gemeinsame Unterwegssein Menschen zusammenzubringen. Wir wollen neue Orte erkunden, ungezwungen über Gott und die Welt reden und die Spuren Gottes in der Natur entdecken“, schreibt Ralf Sauer weiter. red