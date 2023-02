Am 4. Februar fällt der Startschuss für die Veranstaltungsreihe Schlossparkillumination „Wandeln & Genießen“ im Jahr 2023. Jeweils am ersten Samstag im Monat soll sich die abendliche Flaniermeile mit wandelnden Gästen füllen. Im Februar beginnt die Illumination mit hunderten Lichtern und farbig wechselnden Strahlern um 17 Uhr. Das alpenländische Platzkonzert auf der Freitreppe des Kursaalgebäudes mit den Alphornbläsern „Schwarze Berge“ ist ein besonderes Veranstaltungshighlight, teilt das Staatsbad mit. Dabei kommunizieren die Musiker mit ihrem Publikum in reiner Naturtontechnik, wie einst Hirten mit dem über drei Meter langen Holzhorn. Veranstaltungsbeginn ist um 17 Uhr, die Alphornbläser „Schwarze Berge“ spielen von 18 bis 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Foto: Norbert Schmelz/Fotografie