Die Spenden vom Adventskonzert mit dem Kammerorchester des Heeresmusikkorps’ Kassel stockte der Lions-Club Hammelburg –Bad Brückenau zusätzlich auf. So konnte Lions-Präsident Willy Willeke den Betrag von 1500 Euro jeweils zur Hälfte an die Musikschule Bad Brückenau und an die Kirchenmusik der Pfarrei St. Bartholomäus übergeben.

Der Vorstand der August-Kömpel-Musikschule e.V. sowie Kantor Markus Wollmann freuten sich über die Spende, die nun in künftige musikalische Projekte investiert werden kann.

Benefiz-Konzert

In der Adventszeit hatte der Lions-Club Hammelburg - Bad Brückenau zu seinem 3. Benefiz-Adventskonzert in die Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus in Bad Brückenau eingeladen. Anstelle des Verkaufs von Eintrittskarten wurde um eine freiwillige Spende der Musikfreunde gebeten. Nahezu alle Sitzplätze waren belegt und die Gäste öffneten nach dem musikalischen Genuss der verschiedenen Musikformationen bereitwillig die Geldbörsen. Ein deutliches Zeichen für die hervorragende Qualität der musikalischen Darbietung des Kammerorchesters mit variablen Besetzungen und für die gelungene, breite Auswahl von volkstümlicher, kirchlicher und moderner Adventsmusik. So kam eine stattliche Summe zusammen.

Die Nutzung der Kirche war frei, der Lions-Club übernahm alle anfallenden Kosten und rundete die Summe auf 1500 Euro auf. red