Bei der Jahreshauptversammlung der TSVgg Hausen im Sportheim konnte der Vorstand ein positives Ergebnis des vergangenen Jahres 2022 vorstellen. Der Ausbau des Dachgeschosses inklusive der nötigen Dämmung sowie die Errichtung weiterer fünf Kabinen, die Renovierung der Heimmannschaftskabine und Fliesen im hinteren Aufgang wurden fertiggestellt.

Nach einem vollen Jahr in Betrieb berichtet 1. Vorstand Wolfgang Lutz, dass die 2021 angebrachte Photovoltaikanlage die Kosten für den Stromverbrauch des Sportheims drastisch reduziert habe. Auch die fast monatlich stattfindenden Veranstaltungen sowie der Rimini Cup konnten wieder wie gewohnt durchgeführt werden, und das wirtschaftliche Ergebnis falle hervorragend aus. „Mit dem heutigen Tag ist die TSVgg Hausen somit fast schuldenfrei“, so der 1. Vorsitzende.

Wolfgang Lutz gab einen groben Überblick für das kommende Jahr. Die TSVgg rüstet technisch auf und schafft mehrere Mähroboter an. Somit sei die regelmäßige Pflege beider Plätze sichergestellt, da nach längeren Regenphasen die Plätze mit dem momentanen Aufsitzmäher nicht oder nur schlecht gemäht werden können, was in den vergangenen Jahren ein Problem darstellte.

Die verschiedenen Abteilungen freuen sich nach der längeren Corona-Pause wieder über regelmäßiges Training und weiteren Zuwachs. Die Stepper nehmen an verschiedenen Events teil, wie beispielsweise dem Pink-Lauf in Bad Brückenau oder an verschiedenen Faschingszügen in der Region.

Die Mannschaften der Volleyballabteilung tummeln sich in der Bezirksklasse und Kreisliga. In der Jugend schloss sich die TSVgg mit dem TSV Aschach zusammen, um das Weiterspielen der Mädels zu sichern. Ganz besonders die 1. Mannschaft der TSVgg Hausen kann diese Saison euphorisch sein. Nachdem Eray Cardiroglu als Spielertrainer übernahm, zeigte sich ein steter Aufwärtstrend der Mannschaft. In der Saison 22/23 reservierte sich die TSVgg Hausen dauerhaft den 1. Tabellenplatz und kann sich somit über eine vorzeitige Meisterschaft und den Aufstieg freuen.

Da in den Jahren 2021 und 2022 keine Ehrungen vorgenommen wurden, gab es während des Abends auch zahlreiche Ehrungen für Mitgliedschaften ab 25 Jahren. Insgesamt standen 145 Mitglieder zur Ehrung. red