In der Nacht auf Sonntag kam eine 18-Jährige in Karsbach, Ortsteil Höllrich , in einer Rechtskurve aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kollidierte dabei mit einem Telekommunikationsverteilerkasten. Der Aufprall riss ihn dabei komplett aus der Verankerung, berichtet die Polizei . Das Ausmaß des Schadens war so enorm, dass auch ein 25 Meter entfernter Stromverteilerkasten beeinträchtigt wurde. Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Ihr Auto schleppte ein Abschleppunternehmen ab. Die Polizei Hammelburg nahm den Verkehrsunfall für die Kollegen der benachbarten Polizei Gemünden auf und verständigte noch in der Nacht den Internetanbieter „Habnet“ und den Energieversorger „ Bayernwerk “. Beide Unternehmen entsandten noch in der Nacht Techniker an den Ort des Geschehens. Aufgrund des verursachten Schadens wird die Gemeinde Höllrich voraussichtlich den kompletten Sonntag, zumindest bis zur Beendigung der notwendigen Reparaturarbeiten, ohne Strom und Internet bleiben. Auf die Unfallverursacherin kommt nun eine Anzeige wegen der Störung von Telekommunikationsanlagen zu. pol