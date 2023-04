Das Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit. Insbesondere bei den Freiwilligen Feuerwehren sollte öfter hinterfragt werden, welche Strapazen Frauen und Männer auf sich nehmen, die sich vorbehaltlos in den Dienst am Nächsten, dessen Hab und Gut, Gesundheit und sogar Leben stellen und nicht selten ihr eigenes riskieren. Der Freistaat hat sich seit langem die Ehrung dieser „Alltagshelden“ zur Pflicht gemacht und „lohnt“ den Langjährigen – die ihm viel Geld ersparen – ihr uneigennütziges Handeln mit Urkunde und Auszeichnung. So im Markt Elfershausen , wo treue Feuerwehrleute ihre Würdigung mit Stolz entgegennahmen.

In der Mehrzweckhalle Langendorf vollzogen Stellvertretender Landrat Emil Müller , Bürgermeister Johannes Krumm und Kreisbrandrat Benno Metz die Ehrungen der Langgedienten im festlichen Rahmen. „Wir wollen mit der Würdigung die Aufmerksamkeit für die Feuerwehrleute wecken, die uns ein wichtiges Stück Sicherheit bieten“, so Müller.

„Die Ehrungen sind ein Zeichen der Wertschätzung ihres Tuns.“ Der Dank des Vize-Landrats galt mit Blick auf das neue Feuerwehrgerätehaus in Elfershausen ebenso den Gemeinden, die die Feuerwehren beim notwendigen Umfeld und Gerätschaften auf dem Stand der Technik unterstützen.

Für die zu Ehrenden verlasen die jeweiligen Kommandanten einen Kurzbericht über die Tätigkeiten, die Ausbildung und die Aufgaben der Gewürdigten in der Wehr. Seit vier Jahrzehnten dienen, schützen und retten Siegfried Brimer, Kilian Schärpf, Werner Schmitt und Stephan Wolf in der Feuerwehr Machtilshausen. In Langendorf erreichten dies Ehrenkommandant Steffen Partsch und Christian Meilinger, in Elfershausen sind dies Helmut Nies und Karl Wehner sowie der in Engenthal langjährige Kommandant Thomas Schipper. Die Genannten nahmen das goldene Ehrenkreuz, die Urkunde und einen Gutschein entgegen.

Für Kreisbrandrat Benno Metz war es „ein echtes Bedürfnis unsere Kameradinnen in dieser Form zu würdigen“. Auch er ist der Meinung, „dass weniger Menschen bereit sind ein Ehrenamt zu übernehmen“. Mit Glückwünschen der Kreisfeuerwehr-Führung dankte er auch den Familien der Ausgezeichneten, den Arbeitgebern, dem Landkreis, den Gemeinden und dem Freistaat mit den Worten: „Lasst uns zusammenstehen und bleibt gesund.“

Das Ehrenkreuz in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst sowie die Dankesurkunde gebührten den Machtilshausener Feuerwehrleuten Julia Werner, Alexander Werner und Andreas Wolf , Mario Kuhn, Christoph Eisenmann sowie Stefan Roth (alle FF Elfershausen ). Diese Auszeichnung erhielten auch der Engenthaler Micha Strauß und Daniel Wohlgetan (Trimberg).