Das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF20 der Freiwilligen Feuerwehr Oberthulba wird am kommenden Wochenende gesegnet: Von Samstag, 17., bis Montag, 19. Juni, wird das gefeiert. Nachdem das lang geplante Feuerwehrfest 2021 anlässlich der 150-jährigen Gründung der Wehr der Pandemie zum Opfer gefallen ist, entschied man sich, nun eben die Segnung des neuen Fahrzeuges gebührend zu feiern, heißt es in einer Meldung an die Presse.

Das HLF20 sei für die Stützpunktwehr in Oberthulba die wichtigste Anschaffung zur Modernisierung des Fuhrparks, heißt es weiter. Nach der Anschaffung eines gebrauchten Gerätewagens Logistik und eines Tanklöschfahrzeugs TLF 4000 im Jahr 2017 sowie dem Kauf eines Mehrzweckfahrzeugs 2021 sei nun mit der Ersatzbeschaffung für das LF16/12 von 1994 der Fuhrpark auf einem sehr guten, für die stetig anspruchsvoller werdenden Einsätze geeigneten Stand.

Die Kommandantenbrüder Lukas und Matthias Zwecker sind seit Monaten zusammen mit den Kameradinnen und Kameraden mit den Planungen für das Festwochenende beschäftigt.

Am Samstag startet das Fest um 16 Uhr, für 16.30 Uhr ist ein Saugleitungskuppelwettkampf geplant. Ab 19 Uhr spielen die Rhöner Hüttenmusikanten auf.

Am Sonntag startet die Kirchenparade um 8.15 Uhr am Feuerwehrhaus. Der Festgottesdienst mit Totengedenken und Fahrzeugweihe beginnt um 8.30 Uhr. Um 14 Uhr eröffnet die Fahrzeugausstellung auf dem Gelände rund um das Feuerwehrgerätehaus. Um 15 Uhr zeigt die Kinderfeuerwehr ihr Können, um 16.30 Uhr die Jugendfeuerwehr. Ab 17 Uhr gibt es Livemusik mit Jürgen.

Am Montag gibt es ab 17 Uhr Abendessen und um 18 Uhr Musik von den Spräubläsern. An allen drei Festtagen gibt es Essen und Getränke und der Einritt ist frei. red