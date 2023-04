Ein Besuch im Schafstall, Wanderung zu den Adonisröschen, Führung mit Honigbrotverkostung: Am Osterwochenende gibt es im Unesco-Biosphärenreservat Angebote für Naturbegeisterte und Familien. Für die Führungen ist teilweise eine Anmeldung erforderlich.

An Ostersamstag, 8. April, führt Amelie Nöth, Rangerin beim Naturpark & Biosphärenreservat Bayerische Rhön e. V., zum Sodenberg – auf der Suche nach Frühblühern wie dem Adonisröschen. Von Ochsenthal geht es über einen steilen Anstieg hinauf zum Plateau des Naturschutzgebiets „Sodenberg-Gans“, wo eine abwechslungsreiche Landschaft mit Hecken, Wacholderheiden, Kalkmagerrasen, Wäldern, Äckern und Steinbrüchen wartet. Ein besonderes Highlight sind die bunten Frühjahrsblüher wie Adonisröschen und Küchenschellen. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der St. Odilia Kirche, Ochsenthaler Str. 10, 977 62 Hammelburg. Die Führung ist kostenfrei.

Am Ostermontag, 10. April, lädt das Haus der Langen Rhön in Oberelsbach von 10 bis 10.30 Uhr zur Gästebegrüßung ein. Das Biosphärenzentrum informiert mit einer ständigen interaktiven Ausstellung über das Unesco-Biosphärenreservat Rhön. Bei der Führung inklusive Filmbeitrag erfahren Interessierte Spannendes und Wissenswertes rund um das Biosphärenreservat. Das Haus der Langen Rhön hat montags bis samstags von 9 bis 12 sowie 13 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Infos unter Tel. 09774/910 260 oder per Mail: info@nbr-rhoen.de.

Am Ostermontag lädt die Erlebnisimkerei Bienenreich, Gassenau 20, 361 57 Ebersburg-Schmalnau, von 14 bis 16.30 Uhr zu einer Osterwanderung ein. Imker Thomas Löw stellt unterwegs verschiedene Landschaftselemente wie Wald und Wiese, Felder und Flussaue und ihre Bedeutung für die Bienen vor. Dazu gibt es Honigbrot zum Probieren. Und vielleicht hat der Osterhase auch etwas für die Kinder am Bienenstand versteckt… Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 06656/503 023 oder 0179/269 18 93.

Ebenfalls am Ostermontag haben Familien die Möglichkeit, den „Osterlämmern“ von Rhönschäfer Elmar Spies nahezukommen. Ranger Joachim Walter nimmt die Teilnehmenden mit in den Schafstall und zur Weide. Treffpunkt ist um 13 Uhr die „Schäferei mit Herz“, Zum Bildstock, 36132 Eiterfeld-Leimbach. Weitere Veranstaltungen gibt es unter: biosphaerenreservat-rhoen.de/veranstaltungen. red