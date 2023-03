27 Jahre im Vorstand, davon acht Jahre als erster Vorsitzender , sowie 38 Jahre ein sehr aktives Mitglied im Vereinsleben: Für diesen Einsatz wurde Bruno Geiger im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Obst- und Gartenbaufreunde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Laut Vorsitzendem Daniel Bahn sei Geiger auch aktuell der wichtigste Mann und Ansprechpartner rund um das sanierte alte Schulgebäude. Neben den üblichen Pflanzarbeiten zur Verschönerung des Ortsbildes wurden besonders viele Kinderaktivitäten im vergangenen Jahr durchgeführt. Kreisvorsitzender Markus Stockmann und dritte Bürgermeisterin Margot Schottdorf lobten die Intaktheit und den mit verschiedenen Aktivitäten gut gefüllten Terminkalender der Gartenbaufreunde.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Daniel Bahn an das Schmücken des Dorfbrunnens zum Osterfest, die Abendwanderung, den Rundgang mit Besichtigung der Wetterschutzhütte, das aufwendig sanierte „Schildbrünnle“ und die Landwehr-Tafel am „Hexenstein“ und den anschließenden Ausklang am Kirchenvorplatz. Das Spielplatzfest mit der offiziellen Freigabe des über acht Meter langen Piratenschiffes, das Ferienprogramm „Pfeil und Bogen“ und die Nikolausparty waren neben den umfangreichen Pflanz- und Verschönerungsarbeiten die Höhepunkte im Vereinskalender 2022. Dank zollte Bahn den stillen Helfern, seien es die Mäharbeiten an Bildstöcken oder aufgestellten Ruhebänken sowie die Pflege des örtlichen Blumenschmucks an den Begrüßungstafeln, am Vereinshäuschen und am Dorfplatz.

Dank gut besuchter Veranstaltungen konnte laut Kassiererin Petra Wehner ein positives Ergebnis erzielt werden. Neben der finanziellen Beteiligung am Piratenschiff soll eine neue Aufbewahrungsbox für die Sandspielsachen für den Spielplatz am Dorfsee aus der Vereinskasse gekauft werden. Die saubere Kassenbuchführung wurden von den Prüfern Stefan Zink und Frank Strietzel bestätigt. Turnusgemäß scheidet Zink aus dem Prüfungsausschuss aus, als sein Nachfolger erklärte sich Klaus Scharf bereit.

In ihren Grußworten lobten Ortssprecher Elmar Sell, dritte Bürgermeisterin Margot Schottdorf und der Kreisvorsitzende für Gartenbau- und Landschaftspflege Markus Stockmann die vielen Aktivitäten für die Kinder des Ortes. Der gute Mix aus Verschönerungsarbeiten und gesellschaftlichen Höhepunkten spiegele die Intaktheit eines funktionierenden Vereins wider.

Mit der Ehrennadel in Bronze wurde die zweite Vorsitzende Denis Büchner für ihre zehnjährige Tätigkeit im Vorstand ausgezeichnet. Stolze 15 Jahre ist Petra Wehner als erster Kassier für die Finanzen bei den Obst- und Gartenbaufreunden verantwortlich, sie erhielt die Ehrennadel in Silber. Für seine 25-jährige Treue wurde Rainer Wüscher ebenfalls mit der Ehrennadel im Silber des Verbandes ausgezeichnet.

Die Idee „Alt und Jung zusammenzubringen“ steht hinter dem Projekt Bocciabahn am Spielplatz am Dorfsee, dem sich der neuer Ehrenvorsitzende Bruno Geiger annehmen will.

Termine 2023: 1. April Kinderprogramm, 1. Juli Sommerfest mit Brunnenrundgang am Kirchplatz, 6. August Spielplatzfest, November Fachvortrag, 17. Dezember Waldweihnacht. hsu