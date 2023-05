DHL hat eine Packstation in Bischofsheim in Betrieb genommen, und zwar in der Bahnhofstraße 20 direkt bei Aldi , wie es in einer Pressemeldung heißt. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die Kapazität des neuen Automaten betrage 50 Fächer.

DHL hat den Packstation-Service bereits 2003 als erstes Unternehmen im deutschen Markt eingeführt und betreibt heute mehr als 11.500 Automaten mit rund 1.000.000 Fächern, heißt es weiter.

„Auch in Zukunft werden wir unser Netzwerk weiter ausbauen. Und zwar sowohl für die Menschen in der Stadt als auch auf dem Land. Deshalb suchen wir gezielt nach Standorten an zentralen Punkten des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel an Bahnhöfen, Tankstellen oder Supermärkten“, sagt Gabriele Schulz, die für Unterfranken zuständige regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post. Gerade in der Corona-Krise hätten viele Kunden die Vorteile der Packstation für sich entdeckt, da sie ihre Pakete hier zu jeder Uhrzeit kontaktfrei versenden und empfangen können, heißt es in der Pressemeldung. red