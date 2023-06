Eine Wanderung zum Altenberg mit anschließender Naturführung findet am Dienstag, 27. Juni, in Bad Kissingen statt. Begleitet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Natur- und Landschaftsführer Harald Hilbig. Er erklärt Bäume, Sträucher und Kräuter, die am Wegrand vorkommen, klärt auf, was giftig ist und was essbar. Harald Hilbig gibt außerdem Informationen zu den Kulturdenkmälern auf der Strecke. Die etwa zweieinhalbstündige Wanderung beginnt um 15 Uhr. Treffpunkt ist am Eingang der Tourist-Information Arkadenbau. Wer teilnehmen möchte, sollte feste Schuhe tragen, heißt es ausdrücklich. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel. 0971/ 8048-444 und per Mail an kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Online gibt es Tickets unter badkissingen.de/events. red/Foto: Maximilian Kupfer