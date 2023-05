Die Feuerwehr in Burghausen hat neu gewählt. Münnerstadts Bürgermeister Michael Kastl und sein Stellvertreter Andreas Trägner leiteten den Wahlausschuss.

Zum Vorsitzenden wurde Matthias Schmitt gewählt, einstimmig bei einer Enthaltung sowie per Handzeichen durch die Versammlung Patrick Memmel zu seinem Stellvertreter, ebenso einstimmig und bei einer Enthaltung. Schriftführer ist Horst Beck, Kassier Markus Back und zu Kassenprüfern wurden Timo Nöth und Thomas Schmitt gewählt.

Kommandant Dominik Kuhn legte einen ausführlichen Bericht über die beiden Jahre 2021 und 2022 vor. Er sprach dabei mehrere Fehlalarme am Thoraxzentrum (Haus Windsburg) an, aber auch den Umbau des Feuerwehrfahrzeugs in Eigenleistung, sowie die Beschaffung von neuen Feuerwehrstiefeln.

Vorsitzender Matthias Schmitt blickte ebenso auf die beiden vergangenen Jahre zurück. Für das laufende Jahr 2023 kündigte er unter anderem ein Kameradschaftswochenende am Zeltplatz Totnansberg an. Es soll vom 22. bis 24. September stattfinden. Außerdem werde man sich sowohl am Sommer- als auch an einem Herbstfest beteiligen. Zu allen Veranstaltungen werde es bald weitere Informationen geben, so Matthias Schmitt.

Neu in die Feuerwehr aufgenommen sind Noah Schmitt und Nils Nöth.

Der Bürgermeister sprach anschließend von den anstehenden Investitionen der Stadt Münnerstadt in die Feuerwehr und betonte, wie wichtig auch die kleinen Feuerwehren seien.

Kreisbrandmeister Alexander Frey erinnerte an die vergangene Katastrophenschutzübung und regte an, im kommenden Dienstjahr eine Leistungsprüfung und eine Ernstfallübung anzuberaumen.

Zum Schluss der Versammlung ging es noch um die Bestellliste für Uniformen. red