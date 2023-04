Der Kreisverband Bad Kissingen /Rhön- Grabfeld des Deutschen Gewerkschaftsbundes ( DGB ) veranstaltet zwei Kundgebungen zum Internationalen Tag der Arbeit am 1. Mai im Landkreis Bad Kissingen . Das bundesweite Motto lautet: „Ungebrochen solidarisch“.

Los geht es diesmal schon am Freitagabend, 28. April, in Ramsthal. Traditionell stellt der dortige DGB-Ortsverband den Maibaum der Gewerkschaften um 17.30 Uhr an der Waagbank in der Ortsmitte auf. Die Kundgebung eröffnet Gerhard Klamet, DGB- Kreisvorsitzender Bad Kissingen /Rhön-Grabfeld. Anschließend spricht IG Bau-Gewerkschaftssekretär Thomas Hofmann. Die Veranstaltung wird musikalisch vom Alleinunterhalter „Franken-Franz“ unterstützt. An die Verpflegung ist gedacht, heißt es in einer Pressemeldung des DGB-Regionsbüros Schweinfurt.

Am Montag, 1. Mai , spricht Frank Jauch, Sekretär der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), am Dorfplatz in Poppenlauer. Der Reigen beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen, bevor der stellvertretende Ortsvorsitzende Edgar Schneider um 11 Uhr die Gäste begrüßt und die Kundgebung eröffnet.

Das Motto „Ungebrochen solidarisch“ stellt heraus, dass angesichts des Krisenmixes aus Energieknappheit, Klimawandel, Ukrainekrieg, Inflation und den Herausforderungen von industrieller Transformation und Digitalisierung gesellschaftlicher Zusammenhalt, politisches Geschick und gewerkschaftliche Gestaltungskraft erforderlich sein werden, um die Probleme zu lösen, heißt es abschließend in der Pressemeldung. red