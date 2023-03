Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bad Neustadt (AELF) informiert Landwirte am Feldrand unter dem Motto:„Kleiner Feldtag“ für Landwirte – Äcker aus der Produktion nehmen, aber wie? Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 30. März, von 16 bis 18 Uhr statt. Treffpunkt ist in Oberstreu gegenüber der Tankstelle W. Dorst GmbH, teilt das AELF Bad Neustadt mit.

Veranstalter ist das AELF Bad Neustadt mit Pflanzenbauberater Julian Megner und Gewässerschutzberater Rainer Schubert, Vertreter des Erzeugerringes für naturgemäßen Landbau und Vertreter der Saatgutindustrie.

Mit der neuen Agrarreform , den Ökoregelungen und den Agrarumweltmaßnahmen haben Landwirte die Verpflichtung oder die Möglichkeit, Flächen aus der Erzeugung zu nehmen und stillzulegen.

Zukünftig müssen alle Landwirte , gleichgültig ob konventionell oder ökologisch wirtschaftend, vier Prozent ihrer Ackerfläche als sogenannte „nichtproduktive Ackerfläche “ für den Umwelt-, Klima- und Artenschutz zur Verfügung stellen.

Diese „stillgelegten“ Flächen dürfen zur Zweckerfüllung der Selbstbegrünung überlassen oder gezielt eingesät werden. Eine gezielte Einsaat kann neben zusätzlichem Aufwand an Arbeit und Kosten auch Vorteile bringen, heißt es in der Pressemeldung.

Welche Ziele Ackerbauer mit den unterschiedlichen Saat-Mischungen verfolgen können, welche Maßnahmen zum Betrieb passen, welche Einschränkungen und Chancen einzelne Maßnahmen bieten, welche Erfahrungen Berufs-Kollegen aus dem Ökolandbau bereits gemacht haben, sind alles Fragen, die die Vertreter aus Behörden, Verbänden und Industrie mit Landwirten aus konventionell und ökologisch wirtschaftendem Landbau an einem „kleinen Feldtag“ in Oberstreu analysieren und diskutieren möchten.

Hierzu wird auf dem Demobetrieb von Landwirt Ludwig Geis, Oberstreu , die Anlage der Zwischenfrüchte aus dem Herbst 2022 begangen. Einige winterharte Mischungen werden als Anregung dienen. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. red