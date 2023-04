Die Gartler konnten im vergangenen Jahr ihr „Fuschter Insektengärtle“ offiziell einweihen. Zusammen mit Bürgermeister Rene Gerner und dem Vertreter des Regionalbudgets, der Allianz Fränkisches Saaletal, Holger Becker, wurde die Eingangstafel vom Gärtle offiziell enthüllt und der Allgemeinheit übergeben.

Schön sei es zu sehen, dass im Gärtchen nicht nur die verschiedenen Insekten ein Plätzchen finden, sondern es auch von den Ortsbürgern und Besuchern genutzt wird, resümierten die beiden Vorsitzenden Alexander Schaupp und Jürgen Kippes bei der Generalversammlung des Obst- und Gartenbauvereins .

Besonders stolz ist man im Verein auf den erreichten 4. Platz beim Wettbewerb zur Vielfaltsmeisterschaft, der vom Landesverband ins Leben gerufen wurde. Mit ihrem Insektengärtle haben sich die Gartler beim Projekt Artenvielfalt beworben. Nachdem man den Kreis- und Bezirksentscheid gewann, wurde man bei einem Festakt in Benediktbeuren für den 4. Platz aus über 120 eingereichten Projekten ausgezeichnet.

Ein weiteres Projekt, das auch vom Regionalbudget gefördert wurde, konnte der Verein im vergangenen Jahr umsetzen. So leisteten die Gartenbauer beim Projekt Erlebnisgarten an der Straße zur Erdfunkstelle von der Gemeinde ihren Beitrag, in dem sie auf einer kreisförmigen Fläche einen Entspannungsgarten anlegten. In einer großen Pflanzaktion wurden hier eine umlaufende Hainbuchenhecke sowie Spalierobst, Solitärsträucher, Stauden und Laubbäume als Schattenspender gepflanzt.

Besonders erfreulich sei es, dass die Jugendgruppe, die „Schlauen Füchse“, unter der Leitung von Lisa Scheidt und Stefanie Stober, immer mehr an Zuwachs gewinne. Bei den regelmäßigen Treffen war für die Kinder das Lagerfeuer am Biotop mit Stockbrot und Figurenschnitzen ein besonderes Highlight, hieß es im Rückblick in der Versammlung.

Es standen auch zahlreiche Ehrungen auf dem Programm der Generalversammlung. So konnten die Vorsitzenden und der Vertreter vom Kreisverband Dieter Büttner Karl Hugo, Otmar Kippes, Rolf Knüttel, Robert Röll und Georg Stöth für 50-jährige Vereinstreue mit der Ehrennadel mit Kranz auszeichnen.

Peter Keller , Alfred Kippes, Gerd Mützel, Roman Popp, Konrad Rumpel, Dieter Schaupp, Walter Schaupp, Arnold Schneider, Karl Stockmann, Bernd Schröter, Josef Stockmann, Robert Stöth, Günter Vormwald und Oswald Weissenberger wurden für 40-jährige Vereinstreue mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet.

Die Neuwahlen bestätigten die 1. Vorsitzenden Alexander Schaupp und Jürgen Kippes. Auch der 2. Vorstand Reiner Heid, sowie Kassiererin Stefanie Stober und Schriftführerin Bettina Köberlein wurden wiedergewählt.

Neu an Bord konnten Alexander Appel als Beisitzer, sowie Stefanie Schneider als Kassenprüferin begrüßt werden.

Verabschiedet hat man sich von Brigitte Burtchen. Ihr galt besonderen Dank, da sie über 32 Jahre im Vorstand unter anderem über zwölf Jahre das Amt der 1. Vorsitzenden ausgeübt hat und zuletzt als Beisitzerin tätig war. Neben ihr wurde noch Berthold Volpert als Beisitzer und Dietlinde Volpert als Kassenprüferin verabschiedet. red