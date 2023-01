In den vergangenen beiden Jahren kamen wegen Corona auch keine Sternsinger in die Häuser von Thundorf . Das änderte sich in diesem Jahr nach einem Aufruf der Oberministranten Pauline Gessner und Elias Bretscher. Nach zwei Vorbereitungsterminen kamen am Dreikönigstag zwölf Mädchen und Buben in die St. Laurentiuskirche, um mit Thomas Bretscher, dem Leiter des Liturgieteams, den Aussendungsgottesdienst zu feiern. Nach der Segnung zogen die Sternsinger in zwei Gruppen mit je sechs Teilnehmern durch den Ort, um an die Türen den Segenswunsch 20*C+M+B+23 zu schreiben und Spenden zu sammeln.

Philipp Bauernschubert