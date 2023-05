16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Brückenau haben die Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“ erfolgreich abgelegt.

Bei der Feuerwehr Bad Brückenau , so wie vermutlich auch bei vielen weiteren im Lande, hat sich das Aufgabengebiet vermehrt in den Bereich technische Hilfeleistung verlagert. Brände löschen und das Abwehren eines Feuers gehören bei vielen freiwilligen Wehren vermehrt zur Nebenaufgabe. Dennoch muss eine Feuerwehr immer für den Ernstfall ausgebildet und gewappnet sein. Bei Bränden, egal ob Pkw-Brand oder Großbrand, müssen die Prozesse reibungslos ablaufen, alles muss Hand in Hand gehen.

Deshalb ist die Leistungsprüfung, die von den Schiedsrichtern Walter Muth, Wolfgang Kenner und Harald Schüßler abgenommen wurde, eine gute Ergänzung zum jährlichen Übungsbetrieb. Neben der Vertiefung und dem Erhalt der Kenntnisse wird auch die Kameradschaft gefördert. Auf die Leistungsprüfung vorbereitet haben sich die Feuerwehrleute mit Sonderausbildungen .

Erfolgreich teilgenommen haben: Stufe 1: Paul Hinz, Nico Eckert, André Kaiser, Niklas Paul, Kim Sell, Leon Sereda, Raphael Spahn, Steffen Welge und Alexander Wollein, Stufe 3: Florian Dorn, Sebastian Gerr, Maximilian Spahn und Florian Übelacker, Stufe 4: Fabian Geis sowie Stufe 5: Alisa Knüttel und Markus Bott. red