„Es werden nicht mehr!“ – so die traurige Reaktion des Vorsitzenden Manuel Perez, als er in der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Garitz in die Runde schaute. 142 Mitglieder hat der Verein, doch nur zwölf Mitglieder waren gekommen.

Dann listete er die Höhepunkte von 2022 auf. Leider mussten einige Termine wegen Corona abgesagt werden, aber stattgefunden haben das Schmücken des Osterbrunnens, das Sommerfest auf dem vereinseigenen Grundstück und das Ausschmücken der St.-Elisabeth-Kirche zum Erntedankfest.

Eine schöne Tradition sei das Binden von Würzkräuter-Sträußen, die zu Mariä Himmelfahrt verkauft werden – der Erlös wird für die Dekoration der beiden Garitzer Kirchen verwendet.

Zufrieden war man mit der Resonanz bei der Waldweihnacht auf dem Vereinsgrundstück „Im Roth“ – 50 Kinder und ebenso viele Erwachsene trafen bei Glühwein und Bratwurst den Weihnachtsmann, „doch leider waren nur wenige Omas und Opas dabei“. Dank der örtlichen Sponsoren ergab sich ein Überschuss aus der Veranstaltung, der den Garitzer Kindergärten zugute kam.

Über die geselligen Veranstaltungen hinaus waren Arbeitseinsätze nötig, die sich auf die Pflege des Vereinsgrundstücks mit Biotop und auf die Marienstatue in der Baptist-Hofmann-Straße sowie auf das Herrichten von Sitzgelegenheiten im Garitzer Umfeld bezogen. Dies wurde verlässlich von Wolfgang und Roswitha Koch sowie Kilian Koch erledigt.

Im Kassenbericht wurden die Einnahmen und Ausgaben des Vereins aufgelistet, wobei sich am Ende des Jahres 2022 ein Defizit ergab. Kassiererin Katja Kutscher erläuterte, dass durch eine Umstellung im Einzugsverfahren die Mitgliedsbeiträge verspätet eingezogen wurden – insgesamt seien Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 ausgeglichen. Zudem verfüge der Verein über ein gesichertes Finanzpolster. Die Kassenprüfer bestätigen die Richtigkeit der Angaben, so dass die Entlastung einstimmig erfolgte.

Die Zahlen des abgelaufenen Jahres bildeten dann die Grundlage für den einstimmig angenommenen Haushaltsvoranschlag 2023, der Ausgaben in Höhe von 3758 Euro unter anderem für Beiträge zum Landesverband, für das Vereinsgrundstück, für Veranstaltungen und Ehrungen vorsieht.

Im Programm 2023 stehen unter anderem ein Baumschneidkurs, das Forellenessen, eine Tagesfahrt und eine Adventsfeier. Immer wieder hieß es, man hoffe, dass man möglichst viele Veranstaltungen „aus der Vor-Corona-Zeit“ wieder aufnehmen kann.

Am Schluss wurde bekanntgegeben, dass der Obst- und Gartenbauverein ab Frühjahr für zwei Jahre die Verantwortung für den Garitzer Vereinsring übernimmt. Außerdem sei man von der Stadt zur Teilnahme an den „Kissinger Vereinstagen“ aufgefordert worden. Es wurde darüber diskutiert, was man als Verein beitragen könne, oder ob eine gemeinsame Aktion mit dem Garitzer Vereinsring sinnvoller wäre.