Am Wochenende hat in Bad Brückenau das 40. Stadtfest stattgefunden. Während die Festivitäten Freitagnacht ohne nennenswerte Sicherheitsstörungen verliefen, kam es Samstagnacht nach dem Veranstaltungsende doch noch zu zwei handfesten Streitigkeiten, schreibt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Bericht.

Zuerst kam es in der Sinnaustraße gegen 2 Uhr zu einem Streit, als ein 33-Jähriger auf dem Nachhauseweg mit einer Personengruppe aneinandergeriet. Ein 27-Jähriger aus der Gruppe schlug dem 33-Jährigen schließlich unvermittelt mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Der Verletzte wurde anschließend mit dem Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, so die Polizei . Den Täter, der zunächst flüchtete, hat die Polizei später in einer Bar gefunden. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, wurde er in Sicherheitsgewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht in der Arrestzelle. Gegen ihn wird nun Strafanzeige wegen Körperverletzung gestellt.

Eine weitere handfeste Streitigkeit ereignete sich gegen 5.45 Uhr in der Altstadt, als sich dort noch eine größere Personengruppe aufhielt. Dabei schubsten sich zunächst ein 22-Jähriger und ein 26-Jähriger aus dieser Gruppe gegenseitig. Schließlich eskalierte das Ganze, und der 22-Jährige trat den am Boden liegenden 26-Jährigen noch gegen den Kopf. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen, die nach der Begutachtung durch den Rettungsdienst nicht weiter behandlungsdürftig waren, schreibt die Polizei weiter. Gegen den 22-jährigen namentlich bekannten Täter, der vom Tatort flüchtete, wird nun

ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. pol