In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in Wildflecken standen neben dem Tätigkeitsbericht des Kommandanten und den Ehrungen für die langjährigen Mitglieder in diesem Jahr die Neuwahl des gesamten Vorstandes für den Verein „ Freiwillige Feuerwehr Wildflecken “ im Mittelpunkt. Ein Generationswechsel hatte sich längst angekündigt. Und der scheint bei der Wildfleckener Wehr geglückt zu sein.

Der neue Kommandant Daniel Kleinheinz eröffnete die Sitzung. Der Sitzung wohnten die Kommandanten der Nachbarwehren aus Oberwildflecken und Oberbach bei sowie der Kommandant der Werkfeuerwehr Paul und Co. und der Leiter der Bundeswehr-Feuerwehr des Truppenübungsplatzes Wildflecken . Die Kreisbrandinspektion wurde durch Kreisbrandmeister Georg Helfrich vertreten.

Die Grußworte des Marktes Wildflecken überbrachte 2. Bürgermeister Wolfgang Illek. Nach dem Bericht von Kommandant Daniel Kleinheinz in seiner bisherigen Funktion als Schriftführer gab der Verantwortliche für den Atemschutz, Dominik Köstler, einen Überblick über die Aktivitäten im Bereich der Atemschutzgeräteträger für das Jahr 2022.

Fünf Geräteträger nahmen an einer Ausbildung im gasbefeuerten Brandcontainer in Oberthulba teil. Diese Ausbildung vermittelt realitätsnah die große Belastung, der die Atemschutzgeräteträger bei einem Einsatz ausgesetzt sind. Aktuell ist die Zahl der Atemschutzgeräteträger mit elf einsatzfähigen Mitgliedern noch gerade so ausreichend, sagte Dominik Köster. Er warb deshalb dafür, dass sich weitere Wehrleute für diese Ausbildung melden.

Kommandant Daniel Kleinheinz trug den Bericht über Brand- und Katastrophenschutz im Jahr 2022 vor. Der Personalstand der aktiven Feuerwehr Wildflecken beläuft sich auf insgesamt 39 Personen, davon 13 Atemschutzgeräteträger. Der Personalstand der Jugendfeuerwehr umfasst elf Jugendliche.

Kleinheinz erläuterte, dass im vergangenen Oktober erstmals zwei weitere Kommandanten bestimmt wurden. Als stellvertretender Kommandant wurde Patrick Strömel und als weiterer Stellvertreter Tobias Fröhlich gewählt. Das führe zu einer Verteilung der Führungsaufgaben.

Für den Bereich Organisation, Beschaffung, Lehrgangsmanagement und die Führung der Wehr ist Kommandant Kleinheinz verantwortlich. Die Jugendfeuerwehr , das Berichtswesen sowie Sanitätswesen werden durch den Stellvertreter Patrick Strömel federführend verwaltet. Tobias Fröhlich organisiert und führt die Bereiche der Gerätewarte und ist insbesondere der erste Ansprechpartner bei technischen Fragen.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie fanden im Jahr 2022 wieder deutlich mehr Ausbildungen und Übungen statt. Jonas Gundelach und Paul Machinek wurden zu Atemschutzgeräteträgern ausgebildet. Patrick Strömel absolvierte seinen Gruppenführerlehrgang an der Feuerwehrschule Würzburg mit Erfolg. Insgesamt haben acht Jugendliche den Block A der modularen Trupp-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Da nach einem Infoabend und indem Leute persönlich angesprochen wurden zehn neue Feuerwehrmänner hinzugewonnen werden konnten, muss jetzt bald persönliche Schutzausrüstung für sie beschafft werden, denn die Kleiderkammern sind leer. Die Grundausbildung für die neuen Feuerwehrmänner wird in den Jahren 2023 und 2024 im Verantwortungsbereich der Feuerwehr Wildflecken liegen.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt rund 1370 Stunden für Einsätze und Übungen geleistet. Hinzu kommen weitere 200 Stunden im Bereich Atemschutz, Ausbildung und Vorbereitung sowie Gerätewartung und Prüfung von Geräten. Insgesamt wurde die Feuerwehr bei 40 Einsätzen alarmiert und es wurden 31 Übungen abgehalten.

Kommandant Daniel Kleinheinz stellte abschließend fest, dass die Freiwillige Feuerwehr in Wildflecken eine professionelle und kameradschaftliche Truppe sei. Dies sei auch dem langjährigen Wirken von Georg Helfrich zu verdanken.

Über die Aktivitäten des vergangenen Jahres im Verein berichtete Vorsitzender Harry Schäfer. Georg Helfrich wurde zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt ein Geschenk.

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender: Jan Weikard, 2. Vorsitzender: Jochen Gundelach, Schriftführer: Eugen König, Kassier: Tobias Köstler, Vergnügungswart: Tobias Fröhlich, Kassenprüfer: Georg Helfrich, Paul Gundelach Vertrauensmann: Manfred Müller , Vertrauensfrau: Sandra Kleinheinz, Vertrauensmann Jugend: Luke Harrigan. bit