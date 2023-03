Am 22. Februar teilte Ratsmitglied Tobias Bold schriftlich mit, dass er sein Mandant mit sofortiger Wirkung niederlegt. Die Verwaltung verständigt die Listennachfolger nach Rangfolge und fordert sie auf, zu erklären, ob sie das Amt annehmen.

Der Haushaltsplan 2023 wird im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf 4.979.682 Euro und im Vermögenshaushalt auf 4.242.443 Euro festgesetzt. Kreditaufnahmen für Investitionen sind nicht vorgesehen. Die Steuerhebesätze betragen 320 Prozent für Grundsteuer A und B, 400 Prozent für die Gewerbesteuer.

Für den Kindergarten Schwärzelbach wurde ein Wärmeerzeuger ausgewählt. Die vier Varianten Hackschnitzelheizung, Pelletheizung , Wärmepumpe oder Pelletheizung mit Wärmepumpe wurden hinsichtlich ihrer Investitions- und Betriebskosten auf 20 Jahre verglichen. Dabei lagen Pelletheizung und Wärmepumpe mit rund 96.000 Euro nahezu gleichauf. Der Gemeinderat stimmte mit sieben zu vier für eine Pelletheizung . Anschließend diskutierte er eine Photovoltaik-Anlage. Diese solle nur so groß sein, dass der Eigenverbrauch gut gedeckt ist, rät ein Fachmann. Architekt Markus Seifert empfiehlt, die Anlage nur auf dem Hauptdach zu installieren. Der Gemeinderat schließt sich den Fachleuten an. Abschließend berichtet Seifert, dass in Teilen des Fußbodens asbesthaltige Schweißbahnen gefunden wurden. Hier müsse der Estrich ausgebaut werden, was Mehrkosten von rund 40.000 Euro verursacht. Aus dem Gemeinderat kamen Lösungsvorschläge, die Seifert nun prüfen wird.

Bericht des Bürgermeisters

Der Bürgermeister berichtete von einem Beratungstermin zum alten Rathaus und Umfeld mit der LWG. Vorschläge für die Nutzung werden in den nächsten Wochen zur Verfügung gestellt. Die Arbeiten zum Breitbandausbau laufen weiter, Start ist nun auch in Dittlofsroda. Der Geschäftsleiter schlägt in Bezug auf die Ortsdurchfahrt Wartmannsroth im Hinblick auf eine spätere Nutzung des Grundstücks vom Anwesen Nr. 21 einen Oberflächenkanal zu verlegen und diesen in der Unteren Dorfstraße anzuschließen. Es sei eine gute Gelegenheit hier Abhilfe zu schaffen. Das sieht der Gemeinderat auch so und befürwortet die Verlegung eines Oberflächenkanals.

Mit dem Betreiber des Landgasthofs, Henry Merz, habe der Bürgermeister bezüglich des Pflanzbeetes am Gasthof gesprochen. Diese Lösung zur Parksituation hält er nicht für zielführend. Besser sei es, Parkplatzmarkierungen anzubringen. Der Gemeinderat sieht sie nicht in der Pflicht. Allerdings solle man im Sinne eines guten Miteinanders eine Lösung mit Merz besprechen.

Bei der dritten Bewerbungsrunde für Fördermittel aus dem Programm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ ist die Gemeinde nicht zum Zug gekommen. Unter „Verschiedenes“ weist Michael Häusler darauf hin, dass das Regenüberlaufbecken am Ortseingang von Wartmannsroth sich bereits mit Regen füllt und sicher mit einem Zaun geschützt werden müsse. Die Verwaltung wird sich hierum kümmern. red